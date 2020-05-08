В Москве продолжается резкое сокращение числа преступлений и ДТП

Столичная полиция фиксирует продолжение положительной динамики по снижению показателей преступности. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве. Отмечается, что в период с 1 апреля по 7 мая текущего года на территории города на 10,5 процента сократилось количество сообщений, содержащих признаки преступлений.

"Так, количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократилось на 36,3%, разбойных нападений - на 36,7%, число грабежей снизилось за тот же период на 42,3%, краж на 32,8%, квартирных краж на 63,2%", - подсчитали в столичном главке МВД.

Кроме того на 71,9% снизились показатели краж, совершенных на улицах. На четверть (25,9%) снизилось количество угонов транспортных средств.

Что касается обстановки на столичных дорогах, то в период режима самоизоляции число ДТП сократилось на 61,8%. Число пострадавших в ДТП уменьшилось на 62,9%.

Ранее ГУ МВД России по г. Москве уже сообщало об улучшении криминальной ситуации и снижении аварийности в столице.