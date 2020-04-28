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28.04.2020 14:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве сократилась уличная преступность, но выросло число IT-преступлений

Текст: Иван Петров
В столичной полиции опровергли распространяемую в соцсетях и мессенджерах информацию о якобы резком всплеске преступности в Москве в период самоизоляции.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"Благодаря усилиям органов внутренних дел в столице сохраняется стабильная оперативная обстановка. В период с 1 по 27 апреля на территории города зарегистрировано на 12,8 % меньше сообщений, содержащих признаки преступлений (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)", - говорится в сообщении ГУ МВД России по Москве.

Согласно свежей статистике, количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сократилось на 42,3%, краж на 32,8%, в том числе квартирных на 61,3%.

Фото: iStock
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Отмечается, что основные показатели уличной преступности тоже снизились. "Число совершенных на улицах грабежей уменьшилось на 64,8%, разбойных нападений - на 81,5%, краж транспортных средств - на 75%, угонов - на 27,3%", - рассказали в столичной полиции.

Улучшилась обстановка и на дорогах города, отметили в московском главке МВД. Количество дорожно-транспортных происшествий за указанный период сократилось на 60,8%, число пострадавших в них - на 62,2%.

В то же время, подчеркивают в ГУ МВД по Москве, остается высоким уровень IT-преступности. Так, за последний месяц более чем втрое выросло количество хищений, совершенных дистанционным способом.

Ранее столичные полицейские уже опровергали слухи о резком росте преступности в Москве в период самоизоляции.

В МВД отмечали, что показатели преступлений, совершаемых мигрантами, тоже снизились, несмотря на многочисленные увольнения иностранных граждан из-за карантинных мероприятий.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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