В Подмосковье режим самоизоляции продлили до 31 мая

Режим самоизоляции в Московской области продлен до 31 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление регионального правительства.

До конца весны продлен запрет на массовые и зрелищные мероприятия, остановлена работа каршеринга. При этом ранее выданные рабочие пропуска будут продлены до 31 мая.

Ранее аналогичное решение обнародовали власти Москвы. В столице с 12 мая выходят на работу сотрудники предприятий промышленного и строительного секторов. Остальные горожане пробудут в самоизоляции до начала лета.