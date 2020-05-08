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08.05.2020 00:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Подмосковье режим самоизоляции продлили до 31 мая

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Режим самоизоляции в Московской области продлен до 31 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление регионального правительства.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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До конца весны продлен запрет на массовые и зрелищные мероприятия, остановлена работа каршеринга. При этом ранее выданные рабочие пропуска будут продлены до 31 мая.

Ранее аналогичное решение обнародовали власти Москвы. В столице с 12 мая выходят на работу сотрудники предприятий промышленного и строительного секторов. Остальные горожане пробудут в самоизоляции до начала лета.

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