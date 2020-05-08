В Воронеже придумали антидот для пчел

Ученые воронежского госуниверситета разработали способ защиты пчел от отравления пестицидами.

- На грант президента России мы тестируем химический краситель, метиленовый синий, в качестве потенциального антидота для пчел и шмелей, отравленных пестицидами, - рассказал ТАСС доцент кафедры генетики, цитологии и биоинженерии ВГУ Михаил Сыромятников.

Метиленовый синий применяется для окрашивания тканей, в медицине его используют как антсептик, также известны бактерицидные и болеутоляющие свойства красителя. Препарат входит в список жизненно важных антидотов при отравлении угарным газом, цианидами и сероводородом.

- При исследовании биохимических свойств этого вещества выяснилось, что оно нейтрализует эффект от воздействия ядов на митохондрии. А поскольку существуют пестициды, воздействующие именно на митохондрии пчел и шмелей, мы решили исследовать и такое влияние метиленового синего, - продолжил ученый.

Краситель недорог, хорошо растворяется в сиропе, его можно использовать для кормления пчел, если ульи стояли неподалеку от обработанных ядохимикатами полей.

В 2019 году в России массовая гибель пчел от пестицидов зафиксирована в 25 регионах России. По данным Минсельхоза, ее причиной стало несоблюдение аграриями правил использования пестицидов - в частности, несвоевременное оповещение пчеловодов об запланированных обработках полей. Ущерб от гибели пчел оценен в триллион рублей.