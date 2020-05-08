В Хабаровском крае продлили режим самоизоляции до 1 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор Сергей Фургал, сообщает пресс-служба правительства региона.

Разрешается работа салонов красоты и парикмахерских при соблюдении санитарных норм. Клиенты должны приходить только предварительной записи.

Гражданам по-прежнему рекомендовано воздержаться от посещения мест массового скопления людей, но разрешено гулять утром и вечером.

"Допускаются индивидуальные прогулки на расстоянии, не превышающем 500 метров от места проживания с 9 до 12 и с 20 до 23 часов", - отмечается в документе.

Также необходимо соблюдать масочный режим в общественных местах, транспорте, аптеках и магазинах.

Всего в Хабаровском крае выявлено 781 человек с COVID-19. 234 пациента уже выздоровели.