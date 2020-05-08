Постановление правительства Хабаровского края от 8 мая 2020 года № 198-пр "О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Хабаровского края"

В соответствии с предложением главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю от 03 мая 2020 г. № 0.1.1-6100, а также в целях совершенствования мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Правительство края постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 26 марта 2020 г. № 97-пр "О мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края" следующие изменения:

1) в абзаце первом пунктов 22, 23, пунктах 24, 25 слова "11 мая" заменить словами "01 июня";

2) пункт 26 изложить в следующей редакции:

"26. Установить, что при оказании гражданам услуг организациями (индивидуальными предпринимателями) в салонах красоты, СПА-салонах, косметических, массажных салонах, парикмахерских должно быть обеспечено социальное дистанцирование, предусмотренное подпунктом 4.1 пункта 4 настоящего постановления, а также:

- соблюдение санитарных норм и правил, правил личной гигиены, в том числе мытье рук с мылом, использование одноразовых салфеток;

- использование средств индивидуальной защиты (масок и перчаток);

- соблюдение режимов предварительной записи граждан, одновременной загрузки мест обслуживания не более 50 процентов от общего количества мест в залах обслуживания и обеспечения расстояния между местами обслуживания и нахождения граждан в залах не менее двух метров (либо с одновременным обслуживанием не более одного клиента);

- проведение санитарной обработки помещений и дезинфекционных мероприятий после каждого посетителя (группы посетителей).";

3) дополнить пунктом 27 следующего содержания:

"27. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Хабаровского края:

- проводить мероприятия по усилению дезинфекционного режима, в том числе по использованию сотрудниками (работниками) средств индивидуальной защиты (маски, перчатки и т.д.), также по применению режима проветривания, текущей дезинфекции, увеличению кратности дезинфекции помещений, обеззараживанию воздуха и поверхностей в помещениях;

- обеспечить на входе в здания, строения, сооружения возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов, или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.";

4) в пункте 4:

а) в подпункте 4.2:

- в абзаце первом слова "11 мая" заменить словами "01 июня";

- абзац третий изложить в следующей редакции:

"- следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), не приостановленной настоящим постановлением;";

- дополнить абзацем восьмым следующего содержания:

"- индивидуальных прогулок на расстоянии, не превышающем 500 метров от места проживания (пребывания), в период с 09.00 до 12.00 часов и с 20.00 до 23.00 часов местного времени.";

б) подпункт 4.5 изложить в следующей редакции:

"4.5. Обеспечить на срок 14 календарных дней со дня возвращения в Российскую Федерацию изоляцию и медицинское наблюдение по месту жительства (пребывания) на территории соответствующего муниципального образования края при наличии условий для изолированного проживания, исключающего контакты с иными лицами или в условиях обсерватора, на основании решения оперативного штаба по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения новой коронавирус-ной инфекции 2019-nCoV на территории Хабаровского края, созданного распоряжением Губернатора Хабаровского края от 08 апреля 2020 г. № 156-р.";

в) подпункт 4.7 дополнить словами ", за исключением случаев, указанных в абзацах втором, восьмом подпункта 4.2 настоящего пункта";

г) подпункт 4.10 изложить в следующей редакции:

"4.10. Соблюдать обязательный масочный режим при нахождении во всех общественных местах, предприятиях, организациях, учреждениях всех форм собственности, в том числе:

- в аптеках и аптечных пунктах, помещениях (площадях) специализированных объектов розничной торговли, других организаций, связанных с обслуживанием (оказанием услуг) населения, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

- в федеральных государственных органах и их территориальных органах, государственных органах Хабаровского края, органах местного самоуправления муниципальных образований края;

- в зданиях, строениях, сооружениях автовокзалов, железнодорожных вокзалов, речных (морских) вокзалов, речных (морских) портов, аэропортов, на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, а также во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси.";

5) подпункт 1 пункта 101 признать утратившим силу.

6) приложение № 3 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8. Бытовая техника.".

2. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского края от 29 апреля 2020 г. № 176-пр "О введении дополнительных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края", дополнив пунктом 11 следующего содержания:

"11. Установить, что граждане, вылетающие авиарейсами в Аяно-Майский, Охотский, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский муниципальные районы края подлежат размещению в обсерваторах сроком на 14 календарных дней до дня вылета в указанные районы, за исключением случаев помещения в обсерваторы, в соответствии с подпунктом "б" подпункта 1.1 пункта 1 настоящего постановления.

Режим изоляции работников, следующих в Аяно-Майский, Охотский, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский муниципальные районы края по авиамаршрутам местных воздушных линий, обеспечивается пригласившим их работодателем.".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1, подпунктов "а", "в" подпункта 4, подпунктов 5, 6 пункта 1, пункта 2 настоящего постановления, которые вступают в силу с 12 мая 2020 г.

Губернатор, Председатель Правительства края С.И.Фургал







