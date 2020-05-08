В Якутске еще 34 студента сдали положительные тесты на COVID-19

За минувшие сутки в Якутске коронавирус выявили у 34-х студентов Северо-Восточного федерального университета в дополнение к 31-му случаю, зафиксированному ранее. Все эти студенты проживают в одном общежитии.

Как сообщила в пятницу пресс-служба главы и правительства республики, глава региона Айсен Николаев выразил надежду, что все носители COVID-19 в общежитии выявлены, и больше серьезного прибавления их числа не будет.

"Это еще раз говорит о необходимости соблюдения режима самоизоляции и социального дистанцирования даже в таких местах, как студенческое общежитие", - заявил Айсен Николаев.

В целом число жителей Якутии, у которых выявлен коронавирус, за сутки увеличилось на 52 и достигло 437 человек. 55 из них уже выздоровели. Четверо умерли.