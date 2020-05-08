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08.05.2020 09:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Вятке при разборе завалов сгоревших домов нашли тело человека

Текст: Андрей Андреев (Киров)
Фото: пресс-служба Следственного управления СК России по Кировской области Фото: пресс-служба Следственного управления СК России по Кировской области
Фото: пресс-служба Следственного управления СК России по Кировской области

При разборе завалов на пепелище в деревне Климковка Кировской области, где накануне сгорело семь домов, обнаружено тело мужчины 1972 года рождения. Об этом сообщило Следственное управление СК России по региону.

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По данному факту начата доследственная проверка. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 7 мая около 12 часов в деревне Климковка Белохолуницкого района на улице Кооперативной произошел пожар в хозяйственной постройке, принадлежащей пенсионерке. Огонь перекинулся на соседние здания. В результате пожара сгорели семь соседних домов и построек.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

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