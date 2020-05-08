На Вятке при разборе завалов сгоревших домов нашли тело человека

При разборе завалов на пепелище в деревне Климковка Кировской области, где накануне сгорело семь домов, обнаружено тело мужчины 1972 года рождения. Об этом сообщило Следственное управление СК России по региону.

По данному факту начата доследственная проверка. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 7 мая около 12 часов в деревне Климковка Белохолуницкого района на улице Кооперативной произошел пожар в хозяйственной постройке, принадлежащей пенсионерке. Огонь перекинулся на соседние здания. В результате пожара сгорели семь соседних домов и построек.