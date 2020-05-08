В Пермь прилетели 86 вахтовиков с Чаяндинского месторождения

В Пермь доставили 86 жителей Прикамья - работников Чаяндинского нефтегазового месторождения в Якутии, где ранее выявили вспышку COVID-19. Об этом сообщили в администрации губернатора.

Они доставлены в Пермь чартерным рейсом. По заверению санитарных врачей, признаков заболевания коронавирусной инфекцией у прибывших вахтовиков не обнаружено. Тем не менее все они отправлены на обсервацию в двухнедельный карантин.

Прибывший с ними багаж будет возвращен владельцам только после обработки специальными средствами. Сейчас решается вопрос о доставке в Пермь из Якутии еще 65 вахтовиков, также жителей Прикамья.

Напомним, что на Чаяндинском нефтегазовом месторождении в Якутии была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.