С Чаяндинского месторождения вывезут 8,5 тысяч вахтовиков

Из 10,5 тысячи вахтовиков, работающих на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии, в различные регионы вывезут 8,5 тысячи человек.

Оставшаяся часть будет налаживать непрерывный рабочий процесс. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев.

"Ситуация на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении находится под контролем федерального и республиканского оперативных штабов. О ситуации мы регулярно докладываем заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой и полпреду президента РФ на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. Рассчитываем, что после принятия решения на уровне федерального оперативного штаба все здоровые граждане будут вывозиться в те регионы, откуда они прибыли, и будут соблюдать режим двухнедельного карантина непосредственно по месту прибытия. Оставшиеся больные будут проходить амбулаторное лечение на Чаяндинском месторождении. В случае возникновения больных, у которых болезнь будет протекать в форме средней тяжести, они будут доставляться в Ленскую центральную районную больницу или в город Якутск", - цитирует Айсена Николаева пресс-служба главы и правительства республики.

Спецрейсами авиакомпании "Якутия" с Чаянды уже вывезено более тысячи вахтовиков и эта работа продолжается. На месторождение при поддержке АО "Стройтранснефтегаз" доставлено медицинское оборудование для проведения анализов на месте. С завтрашнего дня после прохождения сертификации в Роспотребнадзоре современная лаборатория начнет работать. Также компанией закуплены медикаменты, которые доставлены в Ленск и уже используются при лечении больных.

Глава Якутии отметил, что у 95 процента вахтовиков, у которых анализы показали положительный результат на коронавирус, болезнь протекает бессимптомно, без высокой температуры и кашля. Для них на месте силами врачей минздрава республики, а также медиков МЧС России и "СОГАЗ" организовано амбулаторное лечение.

35 вахтовиков находятся на лечении в мобильном госпитале Ленской районной больницы. Коронавирусная инфекция подтверждена у четверых из них.

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