В Удмуртию спецбортом из Якутии прилетели 128 вахтовиков с Чаяндинского месторождения. Об этом в социальных сетях сообщил глава республики Александр Бречалов.

- Первыми прилетели вахтовики, чей результат на инфекцию оказался отрицательным - они отправятся в пункты временного размещения. Здесь пробудут 14 дней, каждый еще дважды сдаст тест на коронавирусную инфекцию и затем, если результаты будут отрицательными, отправятся домой, - уточнил Бречалов.

Он уточнил, что сейчас в Якутии остаются еще 69 жителей Удмуртии, у некоторых из них уже выявили коронавирусную инфекцию.

- Мы не имеем права их забрать, пока минздрав России, минздрав Якутии и местный Роспотребнадзор не дадут на это добро. По уверениям, им оказывается вся необходимая поддержка и помощь, - подытожил глава Удмуртии.

Напомним, ранее в городах республики развернули десять обсерваторов для вернувшихся домой вахтовиков. Их и родственников по всем вопросам просят с 8.00 до 20.00 обращаться на горячую линию: 8 (3412) 222-899.

По данным на 8 мая в Удмуртии зарегистрировано 352 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 106 выздоровели, 11 умерли.