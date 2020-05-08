Красноярский суд арестовал бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова

Новости

В московском Центре детской психоневрологии запустили онлайн-реабилитацию 15:01
Nissan официально представил обновленный кроссовер Kicks 15:01
Минстрой назвал лучшие дворы и парки 2019 года 15:00
В Ленобласти нашли останки 134 взятых в плен советских солдат 14:53
В Пермь прилетели 86 вахтовиков с Чаяндинского месторождения 14:52
Путин заявил о важности сплоченности во время испытаний 14:50
Аттестаты за 11-й класс могут выдать без ЕГЭ 14:48
Международная федерация волейбола отменила Лигу наций 2020 года 14:43
В МИД рассказали о трудностях при организации саммита "пятерки" Совбеза ООН 14:41
Голикова рассказала о мерах по улучшению жилищных условий ветеранов 14:31
В Саратовской области наладили выпуск латексных перчаток 14:17
Под Тюменью рухнувший мост перекрыл федеральную трассу 14:17
Мемориал "Стена памяти" с фотографиями фронтовиков открыли в Череповце 14:16
"Московские сезоны" запустили виртуальный проект ко Дню Победы 14:15
Май 1945 года навсегда останется героической вехой в истории стран СНГ 14:04
Власти Москвы назвали число людей с COVID-19, у которых нет симптомов 14:02
Видео: в США задержали угнавшего родительскую машину 5-летнего малыша 14:00
Петербурженку похитили и заставили переписать свою квартиру 13:59
Шварценеггер на самоизоляции показал уникальную технику растяжки 13:51
В ЕАЭС смягчаются ограничения на экспорт ряда товаров 13:39
Ракова: Москвичам придется жить по соседству с COVID-19 13:37
В Липецкой области умер третий пациент с COVID-19 13:36
Калкина заманили в "Американскую историю ужасов" секс-сценой с Кэти Бэйтс 13:36
По улицам Новосибирска провезли фронтовые штандарты ВОВ 13:33
В Ростовской области скончались четыре человека с коронавирусом 13:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
08.05.2020 13:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Красноярский суд арестовал бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова

Текст: Надежда Столярчук

Свердловский районный суд Красноярска избрал меру пресечения бизнесмену и экс-депутату Законодательного Собрания Красноярского края Анатолию Быкову, сообщили в пресс-службе красноярского краевого суда.

Фото: youtube.com
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова

- Сторона обвинения подозревает Быкова в совершении преступлений, предусмотренных ст. 17 УК РФ ("Соучастие в преступлении") и ст. 102 УК РФ ("Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору"). Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение оставить Анатолия Быкова под арестом на 1 месяц 26 суток до 4 июля 2020 года, - сообщили в ведомстве.

Напомним, Анатолия Быкова задержали в собственном доме 7 апреля. Его подозревают в заказе двойного убийства, совершенного в июле 1994 года.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, основания для задержания были получены в ходе допросов Владимира Татаренкова, организатора смертельного покушения на двух членов ОПГ, которой руководил Быков. Татаренков был привлечен к ответственности ранее и приговорен к 13 годам лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин назвал любовь к Родине основой жизни
Московская биржа восстановила торги на фондовом рынке
В России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса
Володин назвал обоснованными ограничения в Москве в связи с коронавирусом
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Как уберечься от новых видов мошенничества
МЧС предложило ужесточить ответственность для виновников лесных пожаров