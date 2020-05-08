Красноярский суд арестовал бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова

Свердловский районный суд Красноярска избрал меру пресечения бизнесмену и экс-депутату Законодательного Собрания Красноярского края Анатолию Быкову, сообщили в пресс-службе красноярского краевого суда.

- Сторона обвинения подозревает Быкова в совершении преступлений, предусмотренных ст. 17 УК РФ ("Соучастие в преступлении") и ст. 102 УК РФ ("Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору"). Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение оставить Анатолия Быкова под арестом на 1 месяц 26 суток до 4 июля 2020 года, - сообщили в ведомстве.

Напомним, Анатолия Быкова задержали в собственном доме 7 апреля. Его подозревают в заказе двойного убийства, совершенного в июле 1994 года.

Как сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия, основания для задержания были получены в ходе допросов Владимира Татаренкова, организатора смертельного покушения на двух членов ОПГ, которой руководил Быков. Татаренков был привлечен к ответственности ранее и приговорен к 13 годам лишения свободы.