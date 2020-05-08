Калининградцев обяжут носить маски на улице

Жителей Калининградской области обяжут носить маски не только в общественных местах и в общественном транспорте, но и на улице. Такое ужесточение масочного режима анонсировал глава региона Антон Алиханов.

По словам губернатора, новое требование обусловлено большим числом бессимптомных носителей COVID-19 в области. В региональном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией уточнили, что изменение начнет действовать с 12 мая.

- Наша задача сейчас - не сужая то, что уже было разрешено, постараться друг друга защитить и предотвратить распространение коронавирусной инфекции, - подчеркнул Антон Алиханов.

Напомним, в Калининградской области 29 апреля заработали непродовольственные магазины. Режим самоизоляции смягчили для торговых точек, имеющих отдельный вход.

По состоянию на 8 мая коронавирус в регионе выявили у 637 человек. 11 пациентов скончались, 169 выздоровели.