В Калининградской области открываются непродовольственные магазины

В Калининградской области сегодня, 29 апреля, открываются непродовольственные магазины. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за коронавирусной инфекцией.

Как уточнили в штабе, режим самоизоляции смягчен только для торговых точек, имеющих отдельный вход. Магазины, которые располагаются в торговых центрах, работать не смогут.

Те, кто все-таки откроют свои двери, не должны допускать к работе сотрудников с хроническими заболеваниями и персонал старше 65 лет. Кроме того, на 50 квадратных метрах торгового объекта сможет находиться только один покупатель. Если магазинчик небольшой, покупатели должны заходить туда по одному.

Ранее предполагалась, что с 29 апреля в регионе откроются вообще все непродовольственные магазины, а с 4 мая - парикмахерские и салоны красоты. Но с учетом решений, принятых на федеральном уровне, и роста числа заболевших региональные власти решили отказаться от части мер по смягчению режима.

Сам режим всеобщей самоизоляции продлевается в Калининградской области до 11 мая включительно. В регионе продолжит действовать пропускная система. Парикмахерские, салоны красоты и ТЦ, возможно, смогут открыться 12 мая, если не будет принято других решений на федеральном уровне, а в регионе не зафиксируют резкую вспышку заболеваемости COVID-19.

По состоянию на 28 апреля в Калининградской области выявлено 303 случая заражения. Три человека умерли, 66 пациентов выздоровели.

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