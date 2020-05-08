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08.05.2020 03:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жителей Петербурга обяжут носить маски и перчатки в общественных местах

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Петербурге введут обязательный масочный режим. Проверять наличие надетых масок и перчаток будут особенно строго. Для удобства горожан автоматы по продаже индивидуальных средств защиты установят в вестибюлях городского метро. О принятых решениях в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил вице-губернатор Евгений Елин.

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"Масочный режим будет особенно необходим, когда предприятия вновь начнут работать. Будем строго следить за тем, как он соблюдается. В первую очередь, конечно, в общественных местах и в транспорте", - со ссылкой на Елина пишет РИА Новости.

В Санкт-Петербурге продолжает действовать режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, остальным горожанам рекомендуют не покидать дома без крайней необходимости. По оценкам специалистов петербургского управления Роспотребнадзора, в городе еще сохраняется наряженная санитарно-эпидемиологическая обстановка.

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 306 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии заболели 6 тысяч 190 человек, 44 скончались, больше полутора тысяч пациентов выздоровели. По последним данным, в России коронавирусом заражены 177 тысяч 160 человек.

Вспышка COVID-19 впервые была зарегистрирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае, а уже 11 марта ВОЗ объявила о новой пандемии.

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