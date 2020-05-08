В Феодосии росгвардейцы устроили концерт под окнами 96-летнего ветерана

В Феодосии в рамках акции "Парад у дома" крымские росгвардейцы устроили концерт под окнами 96-летнего участника Великой Отечественной войны Василия Степановича Коношева. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Музыкальный подарок ветерану преподнесли военнослужащие военного оркестра крымского полка Росгвардии. Прозвучали легендарные и любимые многими поколениями россиян мелодии отечественных композиторов "Катюша", "В землянке", "Смуглянка" и другие.

Василий Степанович - участник Сталинградской битвы и освободитель Севастополя. Он прошел по фронтовым дорогам в качестве фельдшера от Севастополя до Кенигсберга, спас сотни жизней бойцов и командиров. За самоотверженный ратный труд удостоен медали "За отвагу". После войны закончил военно-медицинскую академию и продолжил службу. Сегодня Василий Степанович не любит вспоминать про боль и горечь войны, но дорогие сердцу музыкальные произведения от военных музыкантов ветеран был рад услышать.

- Мы постарались подарить минуты радости от встречи с музыкой, ободрить и вызвать улыбку того, кто приближал Победу над врагом, - отметил начальник отдела вневедомственной охраны по Феодосии майор полиции Юрий Назарец. - Это знак уважения к подвигу ветеранов и наша благодарность за мирную жизнь.

Эмоциональной точкой выступления росгвардейцев стало исполнение самой известной песни праздника - "День Победы".

Акция "Парад в каждый двор" проводится сейчас в разных городах полуострова. Как ранее рассказывала "РГ", в Севастополе рота почетного караула и Ансамбль песни и пляски Черноморского флота устраивают концерты и мини-парады во дворах ветеранов. В Саках военный оркестр играет для фронтовиков мелодии военных лет. А администрация Симферополя высаживает цветы у жилых домов фронтовиков.