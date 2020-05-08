В Крыму умер второй пациент с коронавирусом

В Крыму умерла 95-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирус. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Пожилая женщина была госпитализирована в Алуштинскую горбольницу, позже ее перевели в 7-ю горбольницу Симферополя. Врачи оценивали ее состояние как стабильно тяжелое, кроме того, у нее обнаружили ряд хронических заболеваний. Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 25 апреля. Источник заражения так и не выяснили.

Ранее в Сакской районной больнице скончалась пожилая женщина с коронавирусом, находившаяся на ИВЛ с 30 апреля.

В республике зарегистрировано 177 случаев коронавирусной инфекции. 22 из них завезены из-за границы, 18 - из субъектов РФ, 23 случая выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 114 - по контакту с лицами с лабораторно поврежденными результатами. Выздоровели 44 человека.