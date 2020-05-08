В Крыму завели дело после сноса сотен деревьев на горе Клементьева

По инициативе Керченской межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело о грубом нарушении заповедного режима на особо охраняемой природной территории (ООПТ) "Природный парк "Воздухоплавательный комплекс Узун-Сырт, гора Клементьева". Об этом сообщил пресс-центр прокуратуры РК.

Надзорный орган провел проверку соблюдения природоохранного законодательства после публикаций в прессе о варварском сносе деревьев и растительности для строительства дороги шестиметровой ширины к центру планерного спорта "Коктебель". Бульдозеры нарушили уникальный ландшафт - расчистили полосу длиной почти шесть километров и шириной до 28 метров, включая обочины и откосы. На вопиющие нарушения внимание властей обратили местные общественники и блогеры.

Госконтракт стоимостью 197,7 миллиона рублей предусматривал реконструкцию трассы длиной 6,9 километра от автодороги Алушта-Судак-Феодосия до арки "Звездопад воспоминаний" на горе Клементьева.

- Установлено, что в нарушение требований законодательства, а также без разрешительной документации подрядчик во время строительных работ в границах ООПТ регионального значения снес 737 многолетних зеленых насаждений - деревьев и кустарников. В результате незаконного сноса объектов растительного мира на территории природного парка экологии причинен ущерб в размере более пяти миллионов рублей, - сообщили в прокуратуре РК.

Природоохранный прокурор направил в следственный отдел ОМВД России по Феодосии материалы для начала уголовного преследования виновных. В результате возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 262 УК РФ (нарушение режима заповедников, заказников, нацпарков, памятников природы и других особо охраняемых государством природных территорий, повлекшее причинение значительного ущерба). Также продолжается доследственная проверка по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).