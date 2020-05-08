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Рубрика: Общество
Проект: День Победы

В Новороссийске на дне моря открыли мемориал пилотам сбитого Ил-2

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Краснодарское региональное отделение РГО Фото: Краснодарское региональное отделение РГО
Фото: Краснодарское региональное отделение РГО

Под Новороссийском накануне 9 Мая дайверы и члены краевого отделения РГО провели Вахту Памяти - на обломках штурмовика Ил-2М они установили памятную табличку с надписью "Вечная память героям-авиаторам Великой Отечественной войны!". На ней также указаны обстоятельства гибели самолета, дата его выпуска и серийный номер, а главное - имена командира и бортового стрелка.

Фото: Администрация Костромской области
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- В нашей стране появление мемориала у фрагментов самолета - редкое явление, по традиции такие таблички устанавливают на затопленные корабли и подводные лодки, - отмечает  председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Иван Чайка. - В данном случае штурмовик не стали поднимать на поверхность, так как при обследовании водолазы не обнаружили в кабине останки пилотов. А теперь у совершающих подводные погружения в этом районе людей возникла возможность узнать о судьбе самолета и членов экипажа.

Обломки советского штурмовика были обнаружены в начале этого года вблизи хутора Дюрсо. Причем зацепкой послужили свидетельства местных рыбаков, которые утверждали, что в сети порой попадали запчасти самолета. Как только поисковикам удалось идентифицировать воздушное судно, началась кропотливая работа в архивах.

Как стало известно, 21 сентября 1943 года самолет Ил-2М во время ударов по скоплению вражеской техники в порту Тамань был сбит немецкими зенитками в районе Анапы. Бортовой стрелок, 23-летний младший сержант Яков Приймак погиб, а 25-летний командир старший лейтенант Николай Пысин сумел выпрыгнуть с парашютом.

Кстати

Судьба выжившего пилота Николая Васильевича Пысина сегодня хорошо известна. За год до начала войны он окончил Ейское военно-морское авиационное училище, боевое крещение принял в небе над Кубанью. К 20 сентября 1943 года он совершил 19 боевых вылетов, в том числе шесть ночных. Один из памятных вылетов Николай Пысин совершил 30 апреля 1944 года. По донесениям разведки в этот день под прикрытием тумана из Казачьей бухты (под Севастополем) вышел караван десантных барж с войсками, и только группе штурмовиков Пысина удалось выйти на цель. В ходе атаки его четверки одна баржа была затоплена, еще две получили серьезные повреждения. В тот же год 19 августа ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

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