На Среднем Урале количество выявленных случаев COVID-19 превысило 1500

В Свердловской области за сутки еще 155 тестов на коронавирус дали положительный результат. Всего зарегистрировано 1584 человек с выявленным заболеванием.

Диагноз подтвердился у жителей Екатеринбурга (114 человек), Нижнего Тагила, Арамильского городского округа, Богдановича, Асбеста, Каменска-Уральского, Алапаевска, Артемовского, Ирбита, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Туринского городского округа, Белоярского городского округа, поселка Рефтинского. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом. Уточнено, что в статистику вошел также житель другого региона.

Состояние 14 больных тяжелое, 34 человека находятся в состоянии средней тяжести.

За сутки из больниц выписано 49 человек, всего выздоровело 292 человека.

Напомним, ранее в оперштабе рассказали, что больные без симптомов могут находиться дома под наблюдением врача с помощью телемедицины и телефоном, отслеживающим местоположение.