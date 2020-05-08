Роспотребнадзор рекомендовал приостановить раздельный сбор мусора

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу санитарного ведомства. "При переработке вторсырья, а также при сортировке смешанных отходов возникает опасность инфицирования персонала предприятия и загрязнения производственной среды. На время пандемии коронавирусной инфекции рекомендуется приостановить раздельный сбор мусора", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что при лечении пациентов с легкими формами коронавируса в домашних условиях любой утилизированный предмет может быть потенциально загрязнен. При этом, специалисты уточнили, что возбудитель новой коронавирусной инфекции в окружающей среде погибает через трое суток. "Поэтому при правильной упаковке отходов вирус погибнет через три дня и не нанесет ущерба", - отметили в Роспотребнадзоре.

Там также уточнили, что система раздельного сбора твердых коммунальных (бытовых) отходов (ТКО) в настоящий момент внедрена не во всех субъектах РФ. "Во многих городах и малых населенных пунктах их сбор осуществляется в общие контейнеры со смешанными отходами. Смешанные отходы подлежат транспортировке и захоронению на полигонах компаниями, имеющими соответствующую лицензию", - подчеркнули в пресс-службе.

Как уже сообщала РГ, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на седьмое мая в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса, из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни.