Российские гроссмейстеры уступили американцам в Кубке наций

Сборная России проиграла команде США в матче седьмого тура Кубка наций, который проходит в онлайн-режиме. Матч завершился со счетом 2,5:1,5 в пользу американцев.

В трех партиях соперники не смогли выявить победителя. Вничью сыграли Владислав Артемьев и Фабиано Каруана, Сергей Карякин и Уэсли Со, а также Александра Горячкина и Ирина Круш. Решающее очко своей сборной принес Хикару Накамура, который одолел Яна Непомнящего.

В других матчах седьмого тура сборная Китая со счетом 2,5:1,5 взяла верх над командой Европы, а сборная Индии нанесла поражение команде остального мира (2,5:1,5).

В турнирной таблице с отрывом лидирует сборная Китая, набравшая 13 очков. Второе место делят команды США и Европы (по 9). В активе сборной России 5 очков, у шахматистов из Индии - 4. Сборная остального мира идет на последнем месте (2).

Позднее в пятницу сборная России встретится с командой Китая в рамках восьмого тура.