Руководство "Формулы-1" выразило сомнения в том, что сезон состоится

"Мы не можем дать никаких гарантий, что сезон вообще состоится, однако нашей целью остается проведение первого этапа 5 июля в Австрии, - приводит слова Кэри BBC. - Через неделю, вероятно, проведем еще одну гонку на "Ред Булл Ринг". Полагаем, что Гран-при в Европе пройдут без болельщиков, но надеемся, что более поздние этапы уже будут открыты для посещения".

"У нас оптимистичные настроения по поводу того, сколько трасс смогут принять гонки. Конечно, мы ощущаем влияние пандемии, но в то же время чувствуем, что наши позиции по возвращению к нормальному календарю окрепли", - добавил он.

Ранее в "Ф-1" были отменены Гран-при в Австралии, Монако и Франции, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Этап в Сочи запланирован на 25-27 сентября.