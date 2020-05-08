Сбербанк снизил ставки по базовой линейке вкладов

Сбербанк впервые с января снизил ставки по базовым вкладам примерно на 0,3 п.п., следует из данных на сайте банка.

Максимальная ставка по вкладу "Сохраняй" снижена до 4,19% с 4,5%, по вкладу "Пополняй" - до 3,83% с 4,15%, "Управляй" - до 3,47% с 3,8%.

Одновременно банк запустил до 31 мая промо-вклад "Помню. Горжусь" по ставке 4,7% годовых на 6 месяцев, с благотворительными отчислениями в размере 1 рубля с каждой 1000 рублей.

Ранее Банк России понизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. После этого Сбербанк снизил минимальные ставки по ипотечным программам на 0,4-0,5 п.п.

Ставки по вкладам населения перестали расти в начале апреля, а в середине месяца возобновили снижение. По данным Банка России, средняя максимальная ставка по рублевым депозитам сроком до 1 года в крупнейших банках снизилась до 5,36.

При этом в марте, когда карантинные меры совпали с шоком на рынке нефти и ослабление рубля, чистых отток с валютных депозитов физлиц составил 5 млрд долларов, а рублевые депозиты даже немного выросли.