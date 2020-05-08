Шварценеггер на самоизоляции показал уникальную технику растяжки

Арнольд Шварценеггер продолжает веселить своих подписчиков в Instagram и делиться советами о том, как не пасть духом в условиях пандемии.

Вслед за умилительным видео с пони и ослицей бывший губернатор Калифорнии опубликовал короткий урок по гимнастике.

72-летний железный Арни продемонстрировал базовое упражнение по растяжке, показывая при этом удивительную для столь солидного возраста гибкость.

Секрет того, как ему удалось сохранить мышцы в столь эластичном состоянии, он раскрывает в конце ролика.