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08.05.2020 15:59
Рубрика: Общество

Тяжелых случаев течения COVID-19 у детей в РФ не зафиксировано

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции у детей на сегодняшний день в России не зафиксировано. Об этом в пятницу сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании внутрифракционной группы фракции "Единая Россия", передает ТАСС.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Тяжелых случаев у детей у нас нет. И в структуре самого заболевания у нас тоже по течению 80% - это случаи не тяжелые, а из общего количества больше 50% сегодня - это случаи, которые протекают бессимптомно. Из оставшихся порядка 30% - это ОРВИ, 20% - пневмонии, и случаи, которые текут тяжело - это 5%, те, которые попадают на койки, и на койки реанимационные", - сказала Попова.

Как уже сообщала "РГ", по данным Роспотребнадзора на 4 мая, в РФ зарегистрировано 235 случаев заболевания среди детей.

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