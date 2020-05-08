Тяжелых случаев течения COVID-19 у детей в РФ не зафиксировано

Тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции у детей на сегодняшний день в России не зафиксировано. Об этом в пятницу сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании внутрифракционной группы фракции "Единая Россия", передает ТАСС.

"Тяжелых случаев у детей у нас нет. И в структуре самого заболевания у нас тоже по течению 80% - это случаи не тяжелые, а из общего количества больше 50% сегодня - это случаи, которые протекают бессимптомно. Из оставшихся порядка 30% - это ОРВИ, 20% - пневмонии, и случаи, которые текут тяжело - это 5%, те, которые попадают на койки, и на койки реанимационные", - сказала Попова.

Как уже сообщала "РГ", по данным Роспотребнадзора на 4 мая, в РФ зарегистрировано 235 случаев заболевания среди детей.