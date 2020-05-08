У прокатной компании угнали 97 машин, но она этого не заметила

Карантин и самоизоляция усыпили бдительность некоторых жителей Новой Зеландии, где произошло неслыханное по своей наглости ограбление: у компании, предоставляющей автомобили на прокат, угнали 97 машин, но она этого не заметила.

Злоумышленники прорезали отверстие в заборе стоянки прокатных автомобилей, принадлежащих фирме Jucy. Задачу угона облегчало отсутствие людей на улицах города: все сидят по домам из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Как вы понимаете, искушение было слишком велико, и грабители решили снова пойти на дело, а потом ещё, ещё и ещё.

"Это было как удар под дых, - прокомментировал ситуацию агентству BBC директор по прокату Jucy Том Рудденклау. - Я не могу поверить, что во время, когда мы должны заботиться друг о друге, причём в масштабах нации, находятся подлецы, способные на такие поступки".

Неладное заподозрила полиция, когда были остановлены несколько автомобилей. Все они числились за компанией Jucy. Совпадение копам показалось странным, и они предупредили фирму, которая подтвердила факт кражи 97 машин.

Общественность, как и компанию Jucy, возмутила эта ситуация, и все подключились к поимке преступников: например, всякий раз, когда люди натыкались на объявление о продаже автомобиля по подозрительно низкой цене, они звонили в полицию с просьбой проверить транспортное средство.

В полиции сообщили, что условия, которые оказались благоприятными для кражи, стали губительными для преступников: изоляция значительно облегчила поиск автомобилей и угонщиков. На данный момент компании возвращено 85 автомобилей, арестовано 29 человек. В полиции уверены, что это - вопрос времени: "Мы нашли эти машины, и нет никаких причин, чтобы не вернуть Jucy оставшиеся".

Том Рудденклау поблагодарил органы и всех, кто содействовал им: "Я снимаю шляпу перед полицией и общественностью - они сработали великолепно!".

Отметим, что Jucy имеет большой парк автофургонов, которые часто берут в прокат туристы, чтобы путешествовать по стране. И часть этих фургонов, оснащённых туалетом и душем, компания предоставила бездомным на время ограничений передвижения. Также фургоны Jucy использовались волонтёрами в качестве автомобилей для доставки еды.