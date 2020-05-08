В 83 регионах РФ отремонтируют улицы имени героев войны

В 83 субъектах-участниках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в течение этого года отремонтируют улицы, проспекты и площади, названные в честь Дня Победы или героев войны, сообщили в Минтрансе.

"В российских регионах растет число введенных в эксплуатацию объектов проекта "Улица Победы". Проект приурочен к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Для участия в проекте заявлено 395 объектов. Благодаря досрочному старту дорожного сезона многие из них уже удалось отремонтировать ко Дню Победы. Так, в Севастополе в нормативное состояние приведена одна из главных городских магистралей - проспект Победы. Выполнено устройство дорожного покрытия, отремонтированы тротуары, обустроено новое пешеходное ограждение, по просьбам жителей организован дополнительный пешеходный переход.

В Грозном приведена в нормативное состояние улица, носящая имя ветерана войны Абсалама Дукаевича Дукуева, в Аргуне - пулеметчика Ханпаши Нурадилова.

Масштабные работы проведены в Краснодарском крае: в Новороссийске обновлены улицы Жуковского и Мира, в Сочи - улицы Чебрикова, Турчинского, Есауленко и Гастелло, в Краснодаре - улицы Володи Головатого, 40-летия Победы и 30-й Иркутской дивизии.

В Ленинградской области обновлено дорожное покрытие на трассе Санкт-Петербург - Морье, известной как "Дорога жизни". Во время Великой Отечественной войны это была единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро.

Также отремонтированы памятные улицы в Самаре, Туле.

Количество объектов может быть увеличено, в том числе за счет экономии, сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур в регионах, отметили в Минтрансе. Проект "Улица Победы" стал инициативой ряда российских регионов.