В Иране уточнили число жертв землетрясения

Жертвами землетрясения в окрестностях Тегерана стали два человека. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на Организацию скорой помощи Ирана.

Ранее сообщалось об одном погибшем 60-летнем мужчине. Отмечается, что в результате стихии ранения различной тяжести получили 13 человек. В большинстве случаев люди травмировались во время бегства из домов после возникшей паники.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на границе провинций Тегеран и Мазендеран в ночь на пятницу, очаг залегал на глубине семи километров. Подземные толчки ощущались и в самой иранской столице. После землетрясения в ряде районов Тегерана на несколько минут было прервано электроснабжение.