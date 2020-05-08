Верховный суд не будет пускать посетителей без масок и перчаток

"В целях предупреждения распространения в зданиях Верховного суда Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), обеспечения безопасных условий труда, сохранности жизни и здоровья судей и работников аппарата Верховного суда Российской Федерации, а также его посетителей приказываю: с 12 мая 2020 года посетителям Верховного суда Российской Федерации, в том числе участникам судопроизводства, при нахождении в зданиях Верховного суда Российской Федерации использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки)", - говорится в документе. Лица, не выполняющие данные требования, в здания ВС РФ допущены не будут.

Напомним, что 11 мая прекращает действие совместное постановление президиумов Верховного суда России и Совета судей России о введении в судах ограничительных мер. Теперь в каждом регионе председатели судов будут определять порядок работы в зависимости от местной обстановки и введенных на региональном уровне противоэпидемиологических мер.