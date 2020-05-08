Порядок работы судов определят с учетом условий карантина в регионе

Сам документ уже размещен в Сети на сайтах некоторых региональных судов. В нем предлагается, "начиная с 12 мая 2020 года осуществлять деятельность судов и органов Судебного департамента в полном объеме и в составе работников, определенных штатным расписанием, за исключением тех, у которых выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией, и работников, имевших контакт с лицами, заразившимися указанной инфекцией".

Это значит, что работники аппаратов судов должны быть на рабочих местах. Отмечается также, что при работе должны соблюдаться условия режима повышенной готовности в регионе, требования главного санитарного врача РФ. Надо пояснить, что в компетенцию судебного департамента входит деятельность, направленная на создание условий для функционирования судебной системы. Проще говоря - решение технических вопросов. Но решение, в каком режиме работать, какие дела рассматривать, принимают сами суды.

В Московском областном суде уже объяснили, в каком режиме суд будет работать в период с 12 по 31 мая. Личный прием граждан по-прежнему приостановлен. В здание Московского областного суда получат допуск только участники судопроизводства.

"В целях ускорения процедуры пропуска участников судопроизводства в здание суда убедительная просьба иметь при себе извещение о слушании дела в Московском областном суде", - говорится на сайте суда.

Лица, которые вступают в судебный процесс непосредственно в день посещения Московского областного суда, при оформлении пропуска должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия на участие в деле: ордер, доверенность.

Пропуск в здание Московского областного суда будет оформляться не ранее, чем за 1 час до начала судебного заседания. Так что раньше зайти не получится.

Проход в здание Московского областного суда осуществляется при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов), а также после измерения температуры тела специальным устройством. Лица без средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также с повышенной температурой или иными признаками респираторных заболеваний не допускаются в здание суда. Поэтому в суд надо будет идти со своими средствами защиты.

При нахождении в здании и на территории Московского областного суда гражданам необходимо соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальная дистанция).

Кстати, многие суды начали внедрять системы веб-связи, позволяющие участвовать в судебном заседании со своих личных гаджетов. Первым технологию опробовал Верховный суд России. После удачного эксперимента было рекомендовано нижестоящим инстанциям внедрять этот опыт. Новацию подхватили и суды общей юрисдикции, и арбитражные суды. Например, в Вологодской области судебные заседания с помощью технологий веб-связи уже проходят и в региональном суде, и в районных судах.

"Первые два судебных заседания в режиме веб-видеоконференц-связи состоялись 6 мая в Вологодском городском суде, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области. - Всего по состоянию на 7 мая 2020 года в Вологодском областном суде прошло 33 заседания по веб-конференции".