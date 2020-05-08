Российские суды вернутся к работе в обычном режиме с 12 мая

Российские суды начнут возвращаться к обычному режиму работы с 12 мая, говорится в письме Судебного департамента при Верховном суде. Срок действия постановлений президиумов ВС и Совета судей, которыми вводились ограничения в работе, истекает 11 мая.

Уже с 12 мая предлагается осуществлять деятельность судов и органов Судебного департамента в полном объеме и в составе работников, определенных штатным расписанием, пишет ТАСС. Однако при работе нужно будет соблюдать правила социального дистанцирования и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. А судебные заседания должны будут проводиться с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.

Ранее сообщалось, что региональные суды начали активно внедрять технологию веб-конференций, апробированную Верховным судом России.