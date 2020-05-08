Видео: в США задержали угнавшего родительскую машину 5-летнего малыша

Необычного нарушителя задержал патрульный полицейский на скоростной автостраде в штате Юта (запад США). За рулем Dodge Journey сидел, сбежавший из дома 5-летний малыш. Остановивший машину полисмен не сразу смог в это поверить, решив, что перед ним взрослый водитель с отклонениями в физическом развитии. Убедившись, что мальчик - действительно тот, за кого себя выдает, патрульный отвез его домой к встревоженным родителям.

Как выяснилось из рассказа ребенка, он планировал самостоятельно доехать из Юты в Калифорнию (между этими штатами, между прочим, еще и Невада, то есть километров 500-650), чтобы купить себе, ни много ни мало, Lamborghini. Кое-какие деньги - если точнее, 3 доллара - у ребенка были, и он, похоже, рассчитывал на скидки и акции.

Воспользовавшись тем, что взрослых не было дома, а старшая сестра отвлеклась, он стянул ключи от родительской машины, завел ее и уехал. Как юный угонщик во время движения доставал ногами до педалей и видел при этом дорогу перед собой - сложно себе представить. Кстати, этим он и обратил на себя внимание полиции: его Dodge двигался по хайвею с подозрительно низкой скоростью. Удивительно то, что он вообще доехал до границы штата, ни разу не попав в аварию.

Финал истории получился смешанным в плане эмоций: ребенок жив и здоров, семья счастлива и купается во внимании прессы, а вот родителей, похоже, ждет разбирательство в суде. Прокурор штата расценил их уход за ребенком как ненадлежащий.