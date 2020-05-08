День Победы…Как поется во всенародно любимой песне, это праздник со слезами на глазах. Он одновременно радостный и грустный. Ликование и радость Победы неотделимы от колоссальных жертв, которые понес советский народ на полях сражений, в блокаде, в глубоком тылу. Не существовало ни единого, не охваченного войной участка земли.

Великая Отечественная война называется "народной" не только потому, что весь народ мобилизовался, встал на защиту Отчизны и всего себя посвятил работе на Победу. Эта война была народной еще и потому, что от нее не удалось "укрыться" никому. Весь народ она "задела" взрывной волной. В каждый дом заглянула, многие семьи "проредила". Пополнила семейные альбомы фотографиями вечно молодых, не вернувшихся с боев ребят и даже девчат.

Мужество, отвагу, смелость и стойкость проявляли тогда советские люди - от мала до велика. Не щадя себя, бросались в атаку совсем юные парнишки. Приписывали себе год - другой для того, чтобы пойти на фронт добровольцами. К счастью сказать, некоторые участники и свидетели тех событий здравствуют и находятся среди нас. К сожалению, более "зрелых" участников войны - кого страшные события застали хотя бы в двадцатилетнем возрасте - остается все меньше. Единицы. И особенно горько от того, что мы сегодня не можем со всей полнотой, с подобающей торжественностью, а главное - лично чествовать их, поклониться им, выразить свое чувство бесконечной благодарности. Препроводить их на трибуну для почетных гостей на Красной площади, чтобы оттуда они посмотрели на парадные расчеты своих преемников: тех, кто принял эстафету охраны безопасности, целостности и свободы нашей любимой Родины.

Конечно, готовясь заблаговременно к празднованию 75-летия Победы, мы совершенно иначе представляли себе этот день. Намечался ряд масштабных мероприятий, торжественных церемоний с участием ведущих мировых лидеров - руководителей стран-союзников по борьбе против нацизма и стран, освобожденных основным героем-победителем - Советским Союзом. Пандемия коронавируса внесла некоторые коррективы в наши планы, но это не говорит о том, что мы не отдадим дань уважения всем, кто этого заслужил и достоин. Подчеркну, что парад Великой Победы не отменен, а всего лишь перенесен на другое время. Он обязательно состоится. А в День Победы, ее 75-летний юбилей при благоприятных метеорологических условиях будет проведена его авиационная часть.

Я с гордостью и ностальгией вспоминаю, что 70-летний юбилей Великой Победы "отметил" за штурвалом уникальной машины - знаменитого, непревзойденного и лучшего на протяжении многих десятилетий стратегического бомбардировщика Ту-160 "Белый лебедь". Тогда по традиции на трибунах присутствовали ветераны Великой Отечественной войны. Волнительным и ответственным стал для меня момент демонстрации фронтовикам самого большого и мощного в истории военной авиации сверхзвукового самолета с изменяемой геометрией крыла.

Удивительным свойством обладает этот праздник. Хронологически более близкие события не отдаляют его, не заслоняют в народной памяти. Конечно, прежде всего, потому что история ни до, ни после не знала конфликтов и противостояний, сравнимых по масштабу боевых и людских потерь с событиями "1418-ти дней".

Воевать всегда тяжело. Умирать всегда страшно. Враг всегда опасен. Поэтому не стоит забывать о подвигах и заслугах ветеранов иных войн, в которых участвовали наши соотечественники. Свою миссию наш народ всегда видел в помощи тем, кто в ней нуждается. Помощь советских военных специалистов вьетнамскому народу в войне, развязанной Соединенными Штатами Америки, позволила предотвратить разрушение этого азиатского государства. Неоценим вклад СССР в разрешение военного конфликта 1950-1953 годов на корейском полуострове. Ограниченный контингент советских войск в Афганистане выполнил поставленные перед ним задачи и уберег дружественную нам страну от передела власти, потери государственности и суверенитета.

А уже в 21-м веке Россия спасла Сирию от не менее зловещей угрозы: на момент начала контртеррористической кампании нашими ВКС более 70 процентов территории этой страны находилось под контролем боевиков. В отличие от наших "западных партнеров", в разрешение тех или иных конфликтов, мы включаемся по официальному приглашению легитимного руководства стран, на территории которых они происходят.

Отдельно упомяну ветеранов советско-японской войны. Представители одного с бойцами Великой Отечественной войны поколения, они вместе радовались долгожданной Победе, строили планы на мирную жизнь. Но им пришлось снова идти в бой, причем с незначительным временем на "передышку": уже в августе 1945 года они вынуждены были опять воевать.

Совсем недавно, в апреле нынешнего года, был принят закон о переносе памятной даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. По моему мнению, было бы целесообразным приурочить Парад Победы на Красной площади к празднованию этого дня воинской славы, если конечно, позволит эпидемиологическая ситуация.

Но 9 Мая главные наши герои, безусловно, ветераны Великой Отечественной войны. Авторы и творцы великого Подвига. Говоря о подвиге, мы иногда невольно, а иногда и умышленно используем это слово в единственном числе. Говорим не "подвиги", а "подвиг советского народа". История не знает более ярких примеров объединяющего народного горя. Поистине никогда наша многонациональная Родина не была более сплоченной, цельной и единой, чем в годы Великой Отечественной войны. Русский, украинец, белорус, казах, киргиз, узбек, татарин и представители многих других национальностей действовали удивительно слаженно, буквально на ходу учились работать в команде, даже если прежде этого не приходилось делать, понимали друг друга с полуслова. Именно поэтому 9 Мая - по-настоящему объединяющий день, побуждающий помнить, что все мы являемся потомками и наследниками Великой Победы.

Что мы можем сделать сегодня, чтобы быть достойными той жертвы, которую принесло поколение фронтовиков Великой Отечественной? Прежде всего, защищать историческую правду. Противодействовать искажениям истории, препятствовать вандализму освобожденных Советским Союзом стран (ярчайшее проявление такого вандализма - демонтаж памятника маршалу Ивану Степановичу Коневу в Праге).

Чтобы никогда никто и ничто не были забыты, всем необходимо стирать не только эти "черные", но и "белые пятна": продолжать работу по поиску, установлению личности и увековечению памяти неизвестных героев. А еще - жить по совести, на благо Родины, преумножая это благо каждый на своём месте, внося максимально возможный вклад в развитие России.

Совет Федерации долго готовился к этому знаменательному дню. И в плане праздничных мероприятий, который был разработан еще много месяцев назад, мы предусмотрели персональное чествование каждого участника Великой Отечественной войны (к сожалению, всего их осталось менее 50 тысяч). Когда это станет возможным по эпидемиологическим показаниям, сенаторы и депутаты встретятся с каждым и каждого поздравят, всем вручат подарки. Почетно и отрадно для нас, что двенадцать ныне здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны в разные годы были сенаторами и работниками аппарата Совета Федерации (в аппарате комитета Совета Федерации по обороне и безопасности также трудился ветеран Великой Отечественной войны - генерал-майор, сын полка). Каждого из них посетят сотрудники управления кадров верхней палаты, вручат им памятные подарки. Кроме того, каждый из этих заслуженных людей получит денежную премию.