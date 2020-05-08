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08.05.2020 17:01
Рубрика: Российский автопром

Владельцы Lada отказываются пересаживаться на иномарки

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг брендов с самыми преданными владельцами, которые при покупке нового автомобиля не изменяют своим предпочтениям и выбирают модель той же марки.

Первенство рейтинга у Lada: половина опрошенных сообщила, что прошлым автомобилем была модель этого же бренда. Такой же показатель у Volvo.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Менее лояльными оказались владельцы BMW (42.7%) и Mercedes-Benz (41.5%). Пятое место занимает Mazda с показателем лояльности 36.5%.

Кто бы мог подумать, но Chery идёт следом и занимает шестую строчку списка автомобильных марок по повторной покупке. Причём отставание от Mazda совсем незначительное - 36%.

На седьмом месте - марка Audi, автомобили которой выбрали повторно 34.8% опрошенных. Следующие две позиции заняли "японцы": Subaru (33.9%) и Toyota (33.7%). На десятом месте расположилась Kia - 33.5%.

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#Lada #Toyota #Kia #BMW