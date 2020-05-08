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8 мая 2020 г.

Указ губернатора Владимирской области от 8 мая 2020 года № 122 "О внесении изменения в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Дата подписания 8 мая 2020 г.
Опубликован 8 мая 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" изменение, изложив абзац 18 пункта 34 в следующей редакции:

"Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность органов Министерства обороны Российской Федерации, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности, нотариусов и адвокатов, а также организаций, осуществляющих деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, и подрядных организаций, обеспечивающих аварийно-восстановительную работу и эксплуатацию сетей связи.".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликование

Губернатор области В.В.Сипягин



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