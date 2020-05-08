Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток

Он подчеркнул, что коронавирус передается контактным способом, а маски и перчатки существенно снижают риск заражения, поэтому их ношение и становится обязательным. "У нас закон частично не работает, соответственно, если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф все равно будет", - сказал Данчиков РИА Новости.

По словам чиновника, штраф за появление без средств защиты на объектах торговли или на рабочем месте составит 4 тысячи рублей, а в общественном транспорте, включая такси - 5 тысяч.

Контролировать ношение масок и перчаток на транспорте будут сотрудники ГКУ "Организатор перевозок", а магазинах - департамент торговли и услуг, а на промышленных предприятиях госинспекция по недвижимости. Также следить за соблюдением требований смогут объединение административно-технических инспекций и Роспотрбенадзор.