Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета. Об этом в интервью программе "Вести" заявила заммэра Анастасия Ракова.

"Общественное место - это пространство, где вы можете соприкасаться со всеми другими людьми", - подчеркнула Ракова. Особенно это касается общественного транспорта. Одним словом, с 12 мая горожане будут обязаны носить одновременно маску и перчатки везде за пределами изолированных пространств.

Напомним, что штрафы за нарушение масочного режима составят от 4 до 5 тысяч рублей.