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08.05.2020 16:00
Рубрика: Коммерческий транспорт

Возрожденный грузовик "Муравей" поступил в продажу

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: "Романов-Моторс". Фото: "Романов-Моторс".
Фото: "Романов-Моторс".

Оборонное предприятие "Туламашзавод" четверть века спустя вернуло на рынок легкий грузовик "Муравей".

Неприхотливые в эксплуатации и функциональные мотогрузовики "Муравей" выпускались в Туле на протяжении 35 лет. Они с 1960-х и до 2000-х очень широко использовались в СССР (потом в России и на постсоветском пространстве) в сельском хозяйстве.

Фото: Валерий Карташов
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Возрожденный "Муравей" хоть и остался транспортом для небольших грузоперевозок, но полностью сменил формат. Теперь это полноценный четырехколесный грузовик с закрытой остекленной двухместной кабиной, автомобильными органами управления и электромеханической силовой установкой. И без права выезда на дороги: новый "Муравей" формально не является транспортным средством и может эксплуатироваться только на не попадающих под регулирование ПДД закрытых территориях складов, предприятий, рекреационных зон и т.п.

При сверхкомпактных габаритах (длина не достигает и 3,5 м) "Муравей" способен транспортировать до 1000 кг на открытой бортированной платформе на расстояние до 70 км и преодолевать подъемы до 20%. Источником электрического тока для силовой установки служит или батарея, подпитываемая от 220-вольтовой сети, или дизель-генераторная установка - на выбор покупателя.

Розничная цена электрического "Муравья" - от 1,25 млн рублей.

Фото: "Романов-Моторс".