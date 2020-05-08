Новости

Попова назвала срок сохранения новых правил поведения из-за COVID-19 17:17
Мантуров рассказал, когда начнется экспорт аппаратов ИВЛ из России 17:11
Лидеры России и Киргизии обсудили противодействие коронавирусу 17:07
Ford тестирует машины на устойчивость к птичьему помету 17:05
Маломобильным гражданам в метро будут бесплатно выдавать перчатки и маски 17:04
Владельцы Lada отказываются пересаживаться на иномарки 17:01
Новый сериал Дэмьена Шазелла "Эдди" доступен российским зрителям 16:46
Президент Кубы призвал укреплять российско-кубинские отношения 16:37
Заочно арестованы новые обвиняемые по делу об убийстве бизнесмена Минеева 16:33
В Волгоградской области пропавший ребенок найден живым 16:27
Путин обсудил на Совбезе борьбу с коронавирусом и иностранные контакты 16:26
Глава Минстроя выписан из больницы 16:26
В Воронеже устроили парад в честь ветерана-танкиста 16:26
Показатель смертности от коронавирусной инфекции в РФ составляет 0,9% 16:20
СМИ: В Москве поймали подозреваемых в грабеже булок для бургеров 16:17
Предложение ФИФА о пяти заменах в одном матче было одобрено 16:13
В США зафиксирована рекордная безработица со времен Великой депрессии 16:13
Райан Мерфи работает над третьим сезоном "Королев крика" 16:13
Россияне подали 1,4 миллиона заявок на "кредитные каникулы" 16:02
Космонавты на День Победы получат три выходных 16:01
Возрожденный грузовик "Муравей" поступил в продажу 16:00
Тяжелых случаев течения COVID-19 у детей в РФ не зафиксировано 15:59
Рэпер Ty умер от коронавируса в 47 лет 15:56
Роспотребнадзор: Коронавирус может сохраняться в теле умершего 15:54
"Единая Россия" предложила распространить на адвокатуру меры поддержки 15:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему бросать курить лучше всего в режиме самоизоляции
Почему бросать курить лучше всего в режиме самоизоляции
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
08.05.2020 16:33
Рубрика: Происшествия

Заочно арестованы новые обвиняемые по делу об убийстве бизнесмена Минеева

Текст: Иван Петров

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал еще четверых обвиняемых по делу об убийстве в 2014 году основателя сети магазинов "Партия" Александра Минеева. Ранее следствие ходатайствовало о заочном аресте Сарудина Багаудинова, Игоря Лесковского, Александра Винса и Екатерины Яковлевой​​​.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Экс-депутата Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства

"Ходатайства следователей были удовлетворены. Багаудинов обвиняется в убийстве, совершенном группой лиц, Яковлева и Винс - в мошенничестве в особо крупном размере. Багаудинов и Лесковский обвиняются также в отмывании денежных средств", - цитирует РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Ирину Морозову.

Александр Минеев являлся бывшим владельцем сети магазинов "Партия". Он погиб в ходе вооруженного покушения на него в январе 2014 года. По данным следствия, сидевший в соседнем автомобиле киллер выпустил в бизнесмена целую обойму из автомата. Следствие установило, что к убийству бизнесмена причастны бывший зять покойного олигарха Бориса Березовского Георгий Шуппе, а также его деловой партнер Михаил Некрич. Оба фигуранта скрываются в настоящее время за границей.

Ранее "Российская газета" сообщала, что в ходе расследования убийства бизнесмена Александра Минеева были вскрыты признаки нового преступления - крупного мошенничества. Фигурантом этого дела стал известный в российских деловых кругах банкир Герман Горбунцов, который также скрывается в Лондоне.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Следствие

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин и Джонсон заявили о готовности к диалогу
Роспотребнадзор: Коронавирус теряет свою эффективность при +30 градусах
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Кабмин одобрил поправки в федеральный закон "О полиции"
Как уберечься от новых видов мошенничества
МЧС предложило ужесточить ответственность для виновников лесных пожаров