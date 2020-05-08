Заочно арестованы новые обвиняемые по делу об убийстве бизнесмена Минеева

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал еще четверых обвиняемых по делу об убийстве в 2014 году основателя сети магазинов "Партия" Александра Минеева. Ранее следствие ходатайствовало о заочном аресте Сарудина Багаудинова, Игоря Лесковского, Александра Винса и Екатерины Яковлевой​​​.

"Ходатайства следователей были удовлетворены. Багаудинов обвиняется в убийстве, совершенном группой лиц, Яковлева и Винс - в мошенничестве в особо крупном размере. Багаудинов и Лесковский обвиняются также в отмывании денежных средств", - цитирует РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Ирину Морозову.

Александр Минеев являлся бывшим владельцем сети магазинов "Партия". Он погиб в ходе вооруженного покушения на него в январе 2014 года. По данным следствия, сидевший в соседнем автомобиле киллер выпустил в бизнесмена целую обойму из автомата. Следствие установило, что к убийству бизнесмена причастны бывший зять покойного олигарха Бориса Березовского Георгий Шуппе, а также его деловой партнер Михаил Некрич. Оба фигуранта скрываются в настоящее время за границей.

Ранее "Российская газета" сообщала, что в ходе расследования убийства бизнесмена Александра Минеева были вскрыты признаки нового преступления - крупного мошенничества. Фигурантом этого дела стал известный в российских деловых кругах банкир Герман Горбунцов, который также скрывается в Лондоне.