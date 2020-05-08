"Жигуливаген": удачный проект внедорожника, который не добрался до серии

Интереснейший прототип "Магистр-1600" родом из 90-х годов вполне мог превратиться в серийный автомобиль, однако проект подкосил финансовый кризис.

Высокий универсал, внешне чем-то напоминающий SUV Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Range Rover тех времен, был создан в 1993 году силами калужской фирмы "Магистр", ответвившейся от Калужского авторемонтного завода и сделавшей себе имя на производстве автоприцепов и мобильных торговых фургонов.

В техническом плане за основу было взято классическое вазовское семейство. А именно - разработчики использовали укороченную платформу ВАЗ-2105 (колесная база была урезана с 2424 мм до 2300 мм), одновременно увеличив клиренс со 170 мм до внушительных 278 мм, установив заднюю зависимую рессорную подвеску, усиленную переднюю подвеску с цилиндрическими пружинами и амортизаторами.

Элементы "передка", компоновка передней панели и передние кресла были взяты от ВАЗ-2107. Салон при этом мог трансформироваться из двухместного в пяти- и даже семиместный! В последнем случае из стенок багажного отсека откидывались небольшие сиденья. Запасное же колесо расположилось под капотом по примеру "Нивы".

В качестве силового агрегата был выбран 1,6-литровый бензиновый мотор на 78 л.с. от ВАЗ-2106, который состыковали с 5-ступенчатой "механикой" от ВАЗ-21074. И хотя компоновка осталась заднеприводной, рассматривалась возможность последующего выпуска варианта 4х4 на основе схемы, реализованной в той же "Ниве".

Вот еще несколько интересных особенностей прототипа - рулевая колонка здесь получила регулировку по наклону (технологический прорыв по тем временам), топливный бак был увеличен до 70 л. Кузовные панели (не считая крышки капота и облицовки радиатора и фар) - собственной разработки фирмы "Магистр", по всей видимости были выполнены из стеклопластика.

К несомненным преимуществам "Магистра-1600" можно отнести отличную обзорность (благодаря большой площади остекления), хорошую геометрическую проходимость (габариты 3570х1670х1790 мм, короткая база, небольшие свесы), увеличенную грузоподъемность (задняя рессорная подвеска позволяла загрузить в багажник 500 кг груза) и вполне приличную управляемость. Последняя, к слову, была проверена в ходе испытаний, проведенных в Научно-техническом центре Волжского автозавода, а затем и на Дмитровском полигоне НАМИ. В обоих случаях проекту была дана положительная оценка.

В 1993 году "Магистр-1600" официально представили на Московском автосалоне, а автомобильная пресса писала тогда о планах развернуть мелкосерийное производство (до 300 единиц в год) на предприятии в Калуге, однако этот проект не был реализованы ввиду финансовых сложностей, а штучный выпуск "Жигуливагена" оказался невыгодным.