Антонов: Нельзя молчать в ответ на попытки принизить роль СССР в Победе

Дезинформационная кампания, развязанная в ряде стран, в том числе в Соединенных Штатах с целью принизить роль Советского Союза в победе над нацизмом, неприемлема, и российская сторона не должна молчать в ответ. Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов.

"Я даже не представляю, как люди могут сегодня говорить столь кощунственные слова, зная о том, что советский народ потерял 27 миллионов человек", - цитирует ТАСС дипломата. Антонов убежден, что важно пытаться донести до простого американца, до простых людей в Европе и на Земле, что именно советский солдат освободил и отстоял независимость Европы и Советского Союза.

"Никто никогда не заставит нас забыть те времена, и никто и никогда не сможет поколебать нашу уверенность в том, что главное - во всем быть вместе в борьбе с новыми вызовами и угрозами, сегодня это как никогда важно", - подчеркнул Антонов.

Ранее сообщалось, что российские дипломаты и ученики школы при посольстве РФ в Вашингтоне провели акцию "Свеча Победы". В День Победы в США также состоится акция "Бессмертный полк", она пройдет в режиме видеоконференции. Среди участников - свыше 20 американских городов, а также некоторые страны Европы и СНГ.