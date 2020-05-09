Группа кораблей НАТО покинула Баренцево море

Ударная группа кораблей НАТО в составе американских эсминцев Porter, Donald Cook, Roosevelt, а также фрегата Kent ВМС Великобритании покинула Баренцево море. Об этом сообщила пресс-служба Шестого флота США.

Корабельная группа вошла в акваторию четвертого мая и была взята на сопровождение кораблями и береговыми средствами контроля Северного флота РФ. По словам командующего военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго, боевые корабли НАТО прибыли с целью демонстрации "силы, гибкости и приверженности свободе навигации в арктических и европейских водах", - цитирует РИА Новости.

В патрулировании моря участвовали разведывательные самолеты ВМС США P-8A и RC-135. В общей сложности были задействованы 1,2 тысячи моряков Североатлантического альянса.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море.