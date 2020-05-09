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Рубрика: Общество
Проект: День Победы

Космонавты на МКС увидят запись авиапарада в честь 75-летия Победы

Российские космонавты, которые сейчас находятся на Международной космической станции (МКС), смогут увидеть репортажи о праздновании в России 9 Мая, а также запись авиапарада, который пройдет в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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Они также пообщаются с семьями и друзьями, сообщает РИА Новости, ссылаясь на службу психологической поддержки космонавтов. Отмечается, что планировавшийся телемост из Центра управления полетами с ветеранами отменен в связи с ограничениями, введенными из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что на МКС побывала копия Знамени Победы, которое на орбиту доставил "Союз МС-16". Экипаж станции на его фоне записал обращение, приуроченное к празднику.

Общество Космос Общество Ежедневник Праздники 75 лет Великой Победы

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