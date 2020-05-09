Путин примет участие в смотре марша Президентского полка

Глава государства Владимир Путин примет участие в смотре марша пеших и конных караулов Президентского полка.

"Будет смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка​​​. Президент выступит перед полком", - сказал РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заверил, что все необходимые меры безопасности были соблюдены во время посещения президентом Александровского сада. Глава государства возложил цветы к Вечному огню и мемориалам городов-героев, а также поздравил граждан с Днем Победы​​​. "Разумеется", - ответил Песков на соответствующий вопрос.