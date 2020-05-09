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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Все пациенты корпуса ГКБ имени Спасокукоцкого, где произошло возгорание, эвакуированы в другие корпуса и медучреждения

Текст: Любовь Проценко

Пожар в больнице им. Спасокукоцкого прокомментировала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

- Возгорание произошло в 6-ти этажном корпусе на первом этаже. Сработала пожарная сигнализация, на место незамедлительно прибыли пожарные и медицинские службы. В течение 30 минут произвели эвакуацию всех пациентов - 295 человек, пожар полностью ликвидировали. Одна пациентка погибла, других пострадавших нет. Все пациенты размещены в других корпусах больницы, частично переводятся в другие больницы.

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