Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.

Как заявил глава города в Twitter, пожар был оперативно потушен, все пациенты эвакуированы и будут переведены в другие больницы. Мэр выразил соболезнования родным и близким погибшего. Также Собянин указал, что причины и обстоятельства ЧП будут установлены в ходе расследования.

Ранее "РГ" сообщала о пожаре в больнице на улице Вучетича, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. По предварительным данным, пожар начался в реанимационном отделении на первом этаже одного из корпусов.