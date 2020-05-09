Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома. Об этом сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин.

- Эвакуация не объявлена. Люди делают это самостоятельно. Мы сообщили, что если вы испытываете какие-то психологически неприятные ощущения, то вы можете сами уйти или уехать к родственникам. Кроме того, мы подготовили пункты временного размещения в школах Малой Пурги и подготовили автобус. У нас есть десять маломобильных - будем их эвакуировать, чтобы снизить стресс. Никакой угрозы для жизни граждан нет, есть психологический эффект, который, к сожалению, стал уже традиционным по весне, - сказал Юрин.

Он уточнил, что на территории проживает около 1,2 тысячи человек. Сейчас площадь возгорания составляет примерно 2,5 гектара, решается вопрос о привлечении к тушению авиации.

- Причина может быть разной, но в большей степени мы склоняемся к тому, что, к сожалению, в последнее время участились случаи проникновения на территорию так называемых "черных копателей", которые собирают лом, металл, в том числе от снарядов, и нелегально проникают, хотя данная территория охраняется, и на ней осуществляет деятельность по контракту с Минобороны предприятие "Форпост Балтики", - уточнил глава района.

Юрин добавил, что угрозы возгорания склада с боеприпасами, подготовленными к утилизации, нет, так как вокруг него произведена обваловка.

Напомним, снаряды на территории Пугачева начали взрываться сегодня днем. Однако впервые это случилось еще летом 2011 года. После этого сильные взрывы повторились в мае 2018 года. Тогда с близлежащих территорий эвакуировали около 1400 человек.