"Бессмертный полк" расскажет 10 тысяч историй о сибиряках

Один из тысяч участников онлайн-шествия "Бессмертный полк" - Ульян Горшенин, дед Марины Валуйской, которая живет в Новосибирске. Пять лет назад "РГ" помогла Марине найти могилу, где похоронен ее дед, и накануне нынешнего юбилея Победы сибирячка в очередной раз обратилась к газете со словами благодарности.

О том, что Ульян Горшенин погиб под Мурманском, Марина узнала только в 2014 году. В 2015-м они с дочерью решили съездить в Долину Славы - и это непростое путешествие могло бы не состояться, если бы не поддержка "Российской газеты" в Мурманске. "Паломниц" поселили бесплатно в гостинице, предоставили им транспорт - иначе в Долину Славы, которая в мае занесена снегом, было бы не добраться.

Марина Валуйская признается - та поездка к деду стала одним из важным событий в ее жизни. Она никогда не видела своего красавца-родственника, родилась спустя 20 лет после его смерти, но чувствует ту любовь, которая была у Ульяна с ее бабушкой. В семье сохранилась единственная фотография Ульяна, сделанная в 1940 году - "Любимой, дорогой жене Нюсе". Эта фотография слетала в Мурманск. Этот же портрет Ульяна Горшенина стал одним из штандартов "Бессмертного полка" - в этом году акция проходит онлайн.

По данным "Бессмертного полка", в этом году сибиряки разместили на сайте акции около 10 тысяч историй о своих ветеранах. Новосибирских - более 3,6 тысячи. В прошлом году в шествии по центру Новосибирска приняли участие 240 тысяч человек.