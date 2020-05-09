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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дети не отрываясь смотрели "В бой идут одни старики"

Текст: Наталья Граф (Омск) , Юлия Потапова (Кемерово) , Наталья Решетникова (Новосибирск)
Тысячи жителей Сибирского федерального округа присоединились к акции #ОКНА_ПОБЕДЫ, которая в этом году впервые проходит во всех регионах страны.

Жители украшают окна своих домов рисунками, мозаиками, аппликациями и коллажами, посвященными подвигу советских солдат на фронтах Великой Отечественной. Дети рисуют прадедушек и прабабушек, воевавших с фашистами или трудившихся в тылу.

"К празднику мы с детьми готовились целый месяц, находясь в самоизоляции, - рассказала "РГ" омичка Татьяна Маликова. - Рисовали и вырезали из бумаги голубей, цветы, ладошки, красные звезды. Моей Ане всего 4 года, а Диме 6 лет. Мне казалось, что еще слишком рано рассказывать им о войне. Но на днях мы пересматривали с мужем фильм "В бой идут одни старики", и дети смотрели вместе с нами - буквально не отрываясь от экрана. Я хочу, чтобы они знали историю своей семьи и страны".

Фото: Дина Непомнящая / РГ
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- В нашем доме 108 квартир, более половины жителей решили присоединиться к проекту, - рассказывает председатель омского комитета территориального общественного самоуправления Анастасия Драчева. - Мы решили создать единую экспозицию, в которой будут отражены героические годы войны и мирное время. Родители с детьми украшают окна вырезанными из бумаги силуэтами известных воинских памятников и фотографиями солдат. В нашем районе к акции присоединилось около 30 домов. Если у нас нет возможности выйти в этот день на улицы, то можно улицу превратить в галерею памяти и благодарности.

…Рядом с портретами - вырезанные из белой бумаги лебеди и голуби, красные гвоздики, детские рисунки, написанные детской рукой слова благодарности. На подоконниках - цветы. В Новосибирске к акции присоединились не только жители области, но и более 50 различных организаций: школы, библиотеки, молодежные центры. А сотрудники Новосибирского госуниверситета архитектуры, дизайна и искусств подготовили специальный видео-мастер-класс - как самостоятельно сделать украшения для "Окон Победы".

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Как провести День Победы дома

Сибиряки украшают не только окна. В жилом районе Кемерово Лесная Поляна по инициативе местного жителя Михаила Дворецкого появилась "Стена памяти". Активисты, участвующие в конкурсе "Город идей-город друзей", три месяца собирали фотографии участников Великой Отечественной войны, чтобы составить галерею из 800 портретов.

Улицы столицы Кузбасса преобразили полторы тысячи флагов - триколоров и копий знамени Великой Победы. Кемерово участвует в акции "Флаги России. 9 мая". А еще к юбилею Победы в городе появилась масштабная звездная композиция - на кольцевой развязке рядом с Президентским кадетским училищем. Четырехгранная звезда высотой десять метров и 24 шестиметровых полузвезды, подсвеченные прожекторами, выполнены из металлического каркаса, обшитого золотистым композитом. Архитектурные формы в окружении зеленых насаждений, дополненные надписями "75 лет Победы", подарены городу крупным химическим предприятием.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

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